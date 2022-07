Corteo "per le vittime del vaccino": 150 persone sfilano in centro

Si sono radunate oggi in piazza Ponterosso poco più di 150 persone per il "Corteo commemorativo per le vittime del vaccino anti Covid". I manifestanti sono partiti alle 19 e hanno sfilato per le vie del centro reggendo dei cartelli con foto e nomi di presunte "vittime del vaccino", elencandoli a voce alta con colpi di tamburo e marce funebri. La manifestazione, organizzata da gruppi no vax e no green pass e scortata dalla polizia, si è conclusa in piazza Unità intorno alle 21.