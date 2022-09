Corteo contro la chiusura di Wartsila: il percorso

Partirà da Foro Ulpiano e si concluderà in piazza Unità il corteo contro i licenziamenti di 450 lavoratori della Wartsila, annunciati a luglio dalla dirigenza. I manifestanti partiranno alle ore 17 e sfileranno lungo via Giustiniano, piazza Oberdan, via Carducci, piazza Goldoni, corso Italia, piazza della Borsa e piazza Unità, punto di arrivo della manifestazione. Il Comune di Trieste comunica che potrebbe esserci una possibile chiusura delle Rive da via Mercato vecchio a piazza Tommaseo. Inoltre, sul fronte del trasporto pubblico, la Trieste Trasporti ha annunciato che "dalle 16:30 di oggi sono possibili ritardi, limitazioni, deviazioni di percorso e soppressioni non programmate su tutta la rete urbana di Trieste".