Costa Deliziosa è arrivata a Trieste: si parte il 6 settembre (FOTO)

Costa Deliziosa è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, e, domenica 6 settembre, partità da Trieste per la sua prima crociera. Sarà la prima nave Costa a ripartire e la prima assoluta nel mar Adriatico, dopo la pausa di oltre 5 mesi per l'emergenza Covid-19. La compagnia ha predispoto un protocollo di sicurezza con procedure che prendono in considerazione ogni aspetto dell'esperienza in crociera, a cominciare dall'imbarco, dove verrà eseguito il test antigenico a tutti gli ospiti.

La gallery (foto di Giovanni Aiello)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery