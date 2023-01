Maldive, Namibia e Terra del fuoco: il giro del mondo di Costa parte da Trieste

TRIESTE - Partirà da Trieste il prossimo 6 gennaio e, attraveresando tre oceani, sbarcherà in ben quattro continenti, per un totale di 52 destinazioni. Durerà 128 giorni il giro del mondo che Costa Crociere ha messo in calendario per 2000 persone, provenienti da oltre 40 paesi. Per l'edizione 2023, il colosso crocieristico ha pensato ad un itinerario molto speciale. Si parte per l'appunto dalle rive triestine e si rientra il 13 maggio prossimo. L’itinerario comprende affascinanti destinazioni come Cipro, Israele, Giordania, India, Maldive, Seychelles, Madagascar, Reunion, Sud Africa, Namibia, isola di Sant’Elena, Brasile, Terra del Fuoco, Cile, Perù, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Messico, Stati Uniti, isole Azzorre e Marocco.

"Un vero e proprio sogno che si avvera per tutti i grandi viaggiatori e gli appassionati di crociere - continua - che potranno vivere un’esperienza unica di quasi quattro mesi, incontrando culture e paesaggi magnifici, sulle orme dei grandi navigatori del passato. Per coloro che avessero perso l’opportunità quest’anno, Costa Deliziosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2024, con partenza prevista il 6 gennaio 2024. Non solo. Nelle prossime settimane sarà disponibile per la prenotazione anche il Giro del Mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Questa volta però la partenza sarà ad inizio dicembre, 2024, da Savona, per godersi le feste natalizie in crociera.