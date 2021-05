Sulle Rive di Trieste ha attraccato Costa Luminosa

Questa mattina Costa Luminosa è attraccata a Trieste. Per l'occasione le Rive sono state interdette alla circolazione pedonale e veicolare ed è stato predisposto lo spazio per le procedure del Costa Safety Control: i passeggeri infatti, prima della partenza, dovranno sottoporsi al tampone. Costa Luminosa lascerà Trieste alla volta della Grecia domenica, per la prima crociera del 2021 (scalo a Corfu', Atene, Mykonos e Katakolon-Olimpia).