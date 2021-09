Sbanda ed esce di strada in Costiera, automobilista a Cattinara

Un incidente si è verificato poco dopo le 9 di oggi 3 settembre lungo la strada Costiera che è rimasta momentaneamente chiusa al traffico. Il sinistro ha visto coinvolta una autovettura che è uscita in maniera autonoma dalla carreggiata. L'automobilista, un trentenne di Monfalcone, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara ma non versa in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per i rilievi sono presenti i carabinieri del comando di Aurisina.