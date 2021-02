Costringe i figli a chiedere l’elemosina: latitante arrestato al confine

Sfruttava anche altri bambini in tenera età per chiedere offerte all’uscita dei supermercati, cercando così di toccare la sensibilità dei clienti. Fermato a Fernetti su un autobus di linea

Questa notte Carabinieri della Stazione di Basovizza, nel corso di un servizio di retrovalico svolto nei pressi di Fernetti, hanno rintracciato un cittadino rumeno di 31 anni destinatario di un ordine di carcerazione. I militari dell’Arma lo hanno trovato a bordo di un autobus di linea diretto in Romania.

Dagli accertamenti svolti sul posto è emerso che l’uomo deve scontare una pena di 6 mesi di reclusione per aver impiegato dei minorenni nell’accattonaggio. Sfruttava i suoi figli e altri bambini in tenera età per chiedere offerte all’uscita dei supermercati, cercando così di toccare la sensibilità dei clienti. I Carabinieri di Basovizza lo hanno arrestato e condotto al Coroneo.