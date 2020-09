Coronavirus, due anziani e un operatore positivi in una casa di riposo

Dopo molto tempo si registrano nuovi contagi nelle case di riposo triestine. A confermare l’indiscrezione di tre casi di positività al Coronavirus nella residenza per anziani Hotel Fernetti è giunta questa mattina direttamente dall’assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi a margine di una conferenza stampa di presentazione di un’iniziativa dell’Associazione per i Bambini Chirurgici a Trieste. Secondo il vicegovernatore si tratta rispettivamente di due anziani ospiti della struttura e di un operatore, tutti risultati asintomatici. Una di queste tre persone, per Riccardi, ha contratto nuovamente il virus dopo essere stata contagiata in passato ed essersi successivamente negativizzata.

Le parole di Riccardi

“Il risultato è parte dello screening sugli operatori che grazie al lavoro dell’Azienda Sanitaria stiamo portando avanti” ha fatto sapere Riccardi che ha chiarito come le persone sono state trasferite in una residenza per anziani a San Giusto. Nella lista delle nuove positività emerge il caso di una persona che avrebbe contratto il virus nel cosiddetto "contagio da contagio". Nelle strutture per anziani di Trieste non si registravano contagi da CoViD-19 da molto tempo. Proprio l'Hotel Fernetti lo scorso aprile era stato al centro di uno dei tanti focolai (con quasi 40 casi ndr) che erano stati registrati durante il periodo forse più critico della pandemia. “Ulteriori accertamenti sul personale della struttura sono attualmente in corso” ha concluso l’assessore alla Sanità.