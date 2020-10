In Fvg 4340 tamponi, nuovi contagi a quota 167: a Trieste circa il 30 per cento

Sono 167 i nuovi contagi registrati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi, di cui 53 nella città di Trieste. Nel capoluogo regionale, sono risultati positivi due studenti dell'istituto comprensivo G.Roli di Trieste e uno della scuola primaria E.Tarabocchia dell'Istituto comprensivo Roiano Gretta. Inoltre, per quel che riguarda le residenze per anziani si registrano le positività al Covid di un ospite e un operatore nel capoluo regionale.

Per quanto riguarda le altre province, a Udine sono state rilevate 58 nuove positività, 37 nel Pordenonese e 16 a Gorizia. Come riportato dalla Regione, i tamponi eseguiti sono stati 4340 e non vi sono stati decessi. I casi attuali di infezione sono 1.966 mentre salgono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 49 i ricoverati in altri reparti.

In Fvg sono risultati positivi un operatore di una casa di riposo di Artegna, mentre in ambito sanitario, sono state rilevate le infezioni da coronavirus di due assistenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione di Udine e di un medico di Pordenone. I contagi nelle scuole riguardano infine un alunno dell'Istituto G.D'Annunzio-M.Fabiani di Gorizia, cinque dell'Istituto comprensivo di Porcia (di cui due nella primaria) e due dell'Istituto professionale F.Flora di Pordenone.

Relativamente al caso dei 2 alunni dell'Istituto comprensivo Staranzano che erano risultati positivi il 15 ottobre, a seguito dell'esame rapido dei tamponi tutti i compagni di classe e i docenti risultano negativi. Da segnalare infine la positività di un sacerdote di Monfalcone.