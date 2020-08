Non rispettano le norme anti covid: due persone sanzionate

Sanzionate due persone nella giornata di ieri perché non rispettose delle norme anti Covid. Una di queste è stata sottoposta a controllo domiciliare dai Carabinieri di San Dorligo - Dolina per verificare il rispetto del regime di quarantena, ma non è stato trovato a casa. Un altro caso è stato rilevato dai Carabinieri di Muggia, dove una persona non ha usato la mascherina dopo le 18. In tutto le forze dell'ordine hanno controllato in tutto il territorio di Trieste e provincia 471 persone.

