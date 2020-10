Coronavirus: a Trieste un decesso e più del 30 per cento dei nuovi contagi

Due decessi e 155 nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. E' questo il bilancio dell'ultimo bollettino emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Un calo di 12 unità rispetto ai dati registrati in regione ieri 17 ottobre mentre aumentano (di poco) i pazienti ricoverati in terapia intensiva (da 13 a 14). Per quanto riguarda gli altri reparti, si passa dai 49 ricoverati ieri ai 56 odierni.

Relativamente ai decessi, fa sapere Riccardo Riccardi, si tratta di un novantacinquenne di Dignano, che era ricoverato presso il Dipartimento di Malattie infettive di Udine e un novantunenne di Trieste, deceduto presso la Rsa San Giusto e già ospite di Hotel Fernetti. A Trieste i nuovi contagi sono 62, 47 a Udine, 42 nel Pordenonese e due a Gorizia. I casi attuali di infezione sono 2112.