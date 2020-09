In Fvg quattro positivi su 832 tamponi, nessun caso a Trieste

Pochi tamponi e pochi casi. E' questa la sintesi del bollettino emesso dalla Regione in merito alle nuove positività registrate nella giornata di oggi 14 settembre. Tre casi sono stati rilevati nel Pordenonese e uno in provincia di Udine. Ad essi va aggiunto il caso dell'insegnante del liceo Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, la cui positività successiva all'attività di screening (in regione sono 251 i casi identificati in base a questa modalità ndr) ha imposto la quarantena a ben 115 studenti. La sua positività verrà quindi inserita all'interno del bollettino di domani 15 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun caso si registra nel capoluogo regionale. Il numero di pazienti ricoverato in terapia intensiva sale da due a tre mentre scende a 22 il numero delle persone ricoverate in altri reparti. Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 598, di cui 567 in isolamento domiciliare. Il numero di tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia tocca quota 361.533.