Scuole, operatori sanitari e case di riposo: Riccardi spiega i contagi di oggi

In riferimento ai dati pubblicati oggi sulla diffusione del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, ha spiegato che, per quel che riguarda la situazione delle scuole, è stato registrato un caso positivo al Liceo Dante di Gorizia, uno

alla scuola elementare di Maniago, uno all'Istituto Agrario di Spilimbergo, uno al Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone (il terzo di una classe già in isolamento), due alla scuola media di Torviscosa (in due classi diverse) e, infine, uno alla scuola primaria Morpurgo dell'Istituto comprensivo Campi Elisi di Trieste.

Sul fronte delle residenze per anziani, è stata rilevata la positività di un operatore sanitario della struttura "Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re" di Trieste a cui si aggiungono due ospiti e un operatore della Mater Dei, sempre di Trieste. Sono invece tre i casi riscontrati nel Sistema sanitario regionale: un collaboratore amministrativo dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina, un infermiere dell'Ospedale di

Latisana e uno dell'Ospedale di San Daniele del Friuli. Infine, ammontano a 35 i positivi tra i richiedenti asilo ospitati alla Cavarzerani di Udine.