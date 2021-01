Covid, primo bollettino dell'anno: quasi 1000 contagi, 27 morti e oltre 700 guariti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), di cui 1.577 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020). Di questi, otto sono stati rilevati nel capoluogo regionale, 14 a Udine e cinque a Pordenone.

I ricoveri nelle terapie intensive salgono a 63 (+1 rispetto a ieri 31 dicembre ndr) mentre quelli in altri reparti sono 647 (+2). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 52.764. I decessi complessivamente ammontano a 1.669, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 758 a Udine, 353 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti di oggi sono 704, dato che porta il numero complessivo a 36.376, i clinicamente guariti salgono a 944, mentre le persone in isolamento sono 11.043.