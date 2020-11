Coronavirus, 482 nuovi casi e 20 decessi in più (di cui 9 a Trieste)

I casi da Coronavirus non si fermano e continuano a crescere. Il dato preoccupante che emerge dal bollettino diramato dalla Regione Friuli Venezia Giulia è quello riferito ai venti decessi registrati, morti che portano il numero complessivo da inizio pandemia a 476. Secondo i numeri diffusi dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi, i nuovi contagi sono 482, con l'Udinese che resta l'area più colpita. Nel dettaglio, i contagi in provincia di Udine sono 196, 146 quelli rilevati nel Pordenonese, mentre a Trieste sono 75. Quarantotto infine i casi nel territorio di Gorizia e dintorni. Ad essi si aggiungono 189 persone da fuori regione (con un leggero incremento di sette unità rispetto a ieri).

Il numero di tamponi eseguiti sono poco meno del triplo rispetto al 9 novembre, vale a dire 6438 contro i 2324 di ieri. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 336 i ricoverati in altri reparti. Analizzati per quanto riguarda le rispettive province, i decessi segnano un aumento di nove casi a Trieste, sette a Udine, tre a Pordenone e uno nel Goriziano. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 7950, di cui 7458 in isolamento domiciliare.