Coronavirus, il bollettino di oggi: sei casi su nove contratti fuori dal Fvg

Tre dei nove contagi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia sono a Trieste mentre gli altri sei si sono verificati in provincia di Udine. Di questi, fa sapere la Regione, sei persone avrebbero contratto il virus fuori dal territorio regionale. Rimangono stabili i numeri delle persone ricoverate in terapia intensiva (tre) e scende invece di un'unità il dato relativo ai ricoverati in altri reparti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Fvg sono 170. Non si è registrato alcun nuovo decesso.