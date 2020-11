Coronavirus in Fvg: guarite 307 persone, rallentano i contagi ma i morti di oggi sono 18

Nella giornata di oggi in Friuli Venezia Giulia si registrano altre 18 vittime per CoViD-19 e in terapia intensiva vengono ricoverate quattro persone in più rispetto a ieri 15 novembre. Il dato dei decessi, secondo solo ai 20 morti rilevati la scorsa settimana, registra sei vittime a Pordenone, cinque a Trieste, cinque a Udine ed infine tre a Gorizia. I nuovi contagiati sono invece 456 (un 13,37 per cento rispetto ai 3411 tamponi effettuati). Di essi, 160 sono stati rilevati nel territorio della provincia di Udine, 134 nel Pordenonese, 114 a Trieste e 45 a Gorizia e dintorni.

Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 47, mentre si registrano sei nuovi ricoveri in altri reparti (da 401 a 407 ndr). Sale il dato delle persone in isolamento (da 9483 a 9601 ndr) mentre le buone notizie giungono dal numero di totalmente guariti: rispetto a ieri sono 307.