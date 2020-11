Coronavirus in Fvg: oltre 500 casi e 10 morti ma i guariti di oggi sono 151

Dieci decessi, 536 nuovi casi, tre persone in meno nei reparti di terapia intensiva e 151 persone totalmente guarite. Sono questi i dati salienti del consueto bollettino emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi 17 novembre. I dati, che dimostrano un aumento nel numero di contagi rispetto a ieri - ma otto decessi in meno sempre in relazione al 16 novembre - segnano anche 47 nuovi ricoveri presso altri reparti.

Da 3411 tamponi analizzati ieri (di cui il 13,37 per cento era risultato positivo) si è passati ai 5926 della giornata odierna (con il 9,04 per cento di positivi). Nel dettaglio dei 536 casi, il territorio della provincia di Udine è ancora maglia nera con ben 362 nuovi contagi, mentre nel capolugo regionale sono risultate positive 33 persone. Ad essi vanno aggiunte le 58 positività del Pordenonese e le 74 registrate a Gorizia e dintorni. Alle 240 persone da fuori regione risultate positive ieri, ne vanno aggiunte nove.

Sul fronte dei decessi è ancora Udine il fanalino di coda. Dei dieci decessi infatti sette sono stati registrati nel territorio Udinese, due a Pordenone ed uno a Trieste. Infine, se i nuovi totalmente guariti sono 151, sul fronte dei clinicamente guariti si registrano nove casi. Le persone attualmente in isolamento domicliare passano da 9601 a 9923, facendo segnare un incremento di 322 casi.