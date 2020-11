Coronavirus in Fvg: 27 morti, 377 nuovi contagi ma i guariti sono 186

Se i nuovi contagi registrati oggi 23 novembre in Friuli Venezia Giulia sono "solo" 377, dall'altra parte il numero dei decessi raddoppia il dato di ieri e tocca quota 27. Su poco meno di 3000 tamponi effettuati, i nuovi positivi rappresentano il 12,93 dei test (un dato in aumento rispetto all'11,21 per cento rilevato ieri ndr). Il dato delle terapie intensive rimane tutto sommato sotto controllo, con il numero che scende a 55 dopo aver toccato i 56 ricoveri ieri 22 novembre. Sul fronte delle persone ricoverate in altri reparti invece l'aumento è di 20 pazienti (565 contro i 545 di ieri).

Nel dettaglio numerico dei casi, è ancora Udine la più colpita con 189 casi, mentre a Trieste si registrano 128 nuovi contagi; 28 sono le persone risultate positive nel Pordenonese ed infine 27 i nuovi contagiati a Gorizia e dintorni. In merito ai decessi per CoViD-19, la nota della Regione parla di 673 morti complessive. Dei 27 registrati nella giornata di oggi 23 novembre, 17 sono in provincia di Udine, sei sono a Trieste, tre a Pordenone ed uno a Gorizia. I totalmente guariti rispetto a ieri sono 186 in più. I residenti del Friuli Venezia Giulia attualmente in isolamento sono 12.585.