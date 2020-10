Impennata di contagi, sono 340 i casi in Fvg: a Trieste 138 positivi

Se la diffusione del virus non risulta essere fuori controllo anche in Friuli Venezia Giulia poco ci manca. Il bollettino emesso dalla Regione Venezia Giulia segna un nuovo record di contagi con 340 nuove positività ed un decesso registrati oggi 23 ottobre. A fronte di 5301 tamponi effettuati, i dati evidenziano un quadro che preoccupa i vertici dell'assessorato regionale alla Sanità. A Trieste sono stati rilevati poco meno della metà dei nuovi casi, con 138 contagi; altri 135 sono in provincia di Udine e 34 nel Pordenonese. A Gorizia solo quattro i nuovi positivi.

Crescono i numeri delle persone ricoverate in terapia intensiva che toccano quota 19, mentre sono 88 (cinque in più rispetto a ieri ndr) i pazienti ricoverati in altri reparti. Con il decesso registrato oggi, le morti riconducibili al Coronavirus sono complessivamente 369.