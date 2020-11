Tre decessi, 436 nuovi contagi e 40 in terapia intensiva: il bollettino di oggi in Fvg

Nonostante l'inserimento del Friuli Venezia Giulia nella zona gialla, in regione il Coronavirus continua a diffondersi tra la popolazione. Nella giornata di oggi 4 novembre i nuovi contagi rilevati sono 436, con le terapie intensive che toccano quota 40 e i ricoverati in altri reparti che diventano 215. In Friuli Venezia Giulia sono tre i decessi registrati, numero che porta a 414 le morti complessive (delle quali più del 50 per cento solo a Trieste).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fronte di 5033 tamponi eseguiti, il dettaglio dei nuovi casi parla chiaro: nel capoluogo regionale i nuovi contagi sono 73, mentre è Udine, con 215 casi ad essere il territorio più colpito; 96 invece i casi nel Pordenonese e 47 quelli rilevati nel Goriziano. A questi numeri, secondo l'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi "si aggiungono 134 persone da fuori regione".