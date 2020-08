Coronavirus in Fvg: altri nove casi, a Trieste un solo nuovo contagio

Un nuovo caso a Trieste, sette in provincia di Udine e uno a Gorizia. E' questo il bilancio emerso dal consueto bollettino sul CoViD-19 ed emesso dalla Protezione Civile del Fvg oggi pomeriggio. I nove casi in più rispetto a ieri (in 24 ore sono 14 i nuovi contagi ndr) portano il numero degli attualmente positivi a 156. Di essi, due risultano ricoverati in terapia intensiva e otto in altri reparti.

