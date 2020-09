I nuovi casi di Coronavirus in regione sono 49, a Trieste solo 3

Il numero di tamponi positivi registrati in Friuli Venezia Giulia oggi 5 settembre è di 49 e segna, anche in virtù dell'elevata cifra di tamponi effettuati, uno dei dati più alti di sempre dell'ultimo periodo. Nonostante le terapie intensive rimangano stabili (tre) e i ricoverati in altri reparti facciano segnare un incremento di quattro unità (portando il dato a 15, contro gli 11 di ieri 4 settembre), sul territorio regionale non si sono riscontrati ulteriori decessi.

Nel dettaglio, dei 49 nuovi casi di Coronavirus registrati in Fvg, 20 sono nel territorio del Goriziano, 14 nel Pordenonese, 11 in territorio di Udine e solamente tre nel capoluogo regionale. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 453.