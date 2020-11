Coronavirus in Fvg, nuovo record di casi: oggi sono 872, due decessi a Trieste

Il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus fa un balzo in avanti e sfiora quota 900. Nella giornata di oggi 7 novembre sul territorio del Friuli Venezia Giulia sono stati infatti registrati ben 873 casi, nuovo record regionale dall'inizio della pandemia. A fronte di 8629 tamponi eseguiti (oltre 2000 in più di ieri e poco meno di 3000 rispetto al 5 novembre), nei rispettivi territori provinciali sono stati rilevati 213 nuovi contagi a Trieste, 404 nell'Udinese, 164 nel Pordenonese e 77 a Gorizia e dintorni.

In Friuli Venezia Giulia, dopo i 12 decessi di ieri 6 novembre sono stati registrati altre sette morti da CoViD-19 (due a Trieste), numero che porta il bilancio complessivo a 442. Nel computo totale vanno aggiunte anche le positività di 170 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 7.449 e salgono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva (contro i 44 di ieri ndr) mentre sono 26 i nuovi ricoverati in altri reparti (286 contro i 260 di un giorno fa ndr). Le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare (su un totale di 7449 positivi ndr) sono oltre il 90 per cento, vale a dire 7029.