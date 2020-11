Stabili le terapie intensive ma in regione i decessi sono 9 e i nuovi casi oltre 500

I nuovi casi di Coronavirus registrati sul territorio del Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi 8 novembre sono 504. Nel dettaglio, la provincia di Udine rimane la più colpita con 291 contagiati, seguita dalle nuove 115 positività nel capoluogo regionale, i 95 casi del Pordenonese e i quattro contagi rilevati nel Goriziano. Stando ai dati riportati dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi, i decessi registrati in data odierna sono nove, dato che porta le morti complessive a quota 451.

Resta stabile il numero dei pazienti in Terapia intensiva (45) mentre i ricoverati in altri reparti salgono a 301 (15 in più rispetto ai dati pubblicati ieri ndr). Il numero di tamponi effettuati oggi subisce una flessione: sono infatti 4486 i test eseguiti oggi contro il dato di 8629 tamponi diffuso nella giornata del 7 novembre. I casi attuali di infezione in regione sono 7733, di cui 7295 in isolamento domiciliare.