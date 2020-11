Case di riposo, università e carcere a Tolmezzo: il dettaglio dei casi di oggi

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia i diciotto decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in ospedale, un uomo di 98 anni di Cavasso Nuovo deceduto in una residenza per anziani, un uomo di 97 anni di San Canzian d'Isonzo morto in una residenza per anziani, una donna di 94 anni di Gorizia deceduta in una residenza per anziani, un uomo di 90 anni di Barcis morto in

ospedale, una donna di 90 anni di Codroipo deceduta in una residenza per anziani, un uomo di 89 anni di Udine morto in una residenza per anziani, un uomo di 89 anni di Porto Tolle deceduto in ospedale a Trieste, un uomo di 87 anni di San Vito al Tagliamento morto in ospedale, una donna di 85 anni di Cordenons deceduta in ospedale, un uomo di 83 anni di Remanzacco deceduto ospedale, una donna di 83 anni di Pinzano al Tagliamento morta in ospedale, un uomo di 81 anni di Sacile deceduto in ospedale, un uomo di 81 anni di Trieste morto in una residenza per anziani, un uomo di 80 anni di Torviscosa deceduto in ospedale, un uomo di 77 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 74 anni di Trieste deceduto in ospedale e, infine, un uomo di 73 anni di Tolmezzo morto in una residenza per anziani.

Case di riposo

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 38 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 9. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sei infermieri, un tecnico di laboratorio, 3 Oss e un operaio; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di una puericultrice; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un medico.

Scuole e carcere Tolmezzo

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente al liceo artistico Galvani di Cordenons, uno studente della primaria di Fanna, due studenti del collegio Don Bosco di Pordenone, uno studente universitario di Pordenone, uno studente della primaria Marconi di San Vito al Tagliamento e un dipendente dell'Università degli studi di Trieste. Da rilevare anche sei casi nella Casa circondariale di Tolmezzo. Infine da registrare le positività al virus di due persone rientrate dall'estero (Serbia e Francia).