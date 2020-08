Covid-19, in Croazia 86 casi nelle ultime 24 ore

Sono 86 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Croazia nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei casi attivi sale quindi a 738, di cui 127 ricoverati i ospedale e 9 in terapia intensiva. Lo riporta Lavoce.hr. Crescono anche i guariti: sono 74 i pazienti che hanno sconfitto il Covid-19, portando il numero totale delle guarigioni a 4.341. Prorogate intanto anche le misure restrittive relative all'ingresso in Croazia da Serbia e Bosnia ed Erzegovina, dove la situazione epidemiologica è preoccupante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.