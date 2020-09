Covid 19: la Slovenia "declassa" l'Italia a zona arancione

Nella lista della Slovenia tra i paesi più a rischio l'Italia passa da zona verde a zona arancione (quella che fino a poco fa veniva chiamata zona gialla, ora aggiornata a livello europeo). In zona rossa anche la Croazia, ad eccezione di alcune zone come la regione istriana, arancione come l'Italia. Di fatto non cambia nulla rispetto a prima, poiché i paesi Ue in zona arancione non sarebbero soggetti a tampone e quarantena obbligatoria, tuttavia ci sarà un'attenzione maggiore verso il nostro paese, il quale si trova a un solo step dalla zona rossa, che comprende ora anche alcune zone di Austria e Ungheria. Il tutto è stato deciso ieri durante una riunione di Governo, in seguito alla quale alcune zone sono state "promosse" in area verde, ossia la Serbia e la Polonia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.