La Regione valuta la stretta: nel mirino il caffè fuori dai bar e le cene tra amici

All'orizzonte spuntano nuove restrizioni per i residenti in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto anticipato da Il Gazzettino nella mattinata di oggi 23 novembre, l'attesa ordinanza regionale sul nuovo piano di tracciamento per i sei comuni finiti nel mirino a causa dell'elevata diffusione del Coronavirus all'interno dei loro territori dovrebbe contenere anche nuove limitazioni.

Nella conferenza stampa convocata da Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi questa mattina alle 11:30 potrebbero essere confermate le nuove restrizioni che riguardano soprattutto la socialità e la mobilità quotidiane. "Secondo quanto si apprende dai vertici della Regione - scrive Il Gazzettino - non sarà più possibile recarsi da un amico o da un conoscente". Dovrebbe rimanere la possibilità di recarsi in visita dai propri famigliari. Infine, sempre come riporta il quotidiano veneto-friulano, anche le consumazioni da asporto potrebbero finire nel mirino della nuova ordinanza. Potrebbe infatti scattare il divieto di consumare "cibi e bevande per strada dopo l'acquisto".