Covid: 240 positivi, 91 a Trieste di cui 19 nelle case di riposo

Sono 91 i nuovi contagi a Trieste. Una persona è deceduta in provincia di Udine. Scende il numero di pazienti in terapia intensiva, due ricoverati in più negli altri reparti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.528 tamponi molecolari sono stati rilevati 218 nuovi contagi (tra cui 7 migranti/richiedenti asilo, 6 nell'area triestina e uno nell'udinese) con una percentuale di positività del 3,94% (ieri l'1,77%). Sono inoltre 3.981 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,55%, ieri lo 0,29%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni di Nimis, ricoverato all'ospedale di Udine. Scendono a 12 le persone ricoverate in terapia intensiva (-1) e sono 51 gli ospedalizzati in altri reparti (+2). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. Complessivamente i decessi ammontano a 3.808, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.020 a Udine (+1), 678 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.528 (+167), i clinicamente guariti 87 mentre le persone in isolamento sono 1.388 (+80).

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.874 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.439 a Trieste (+91, il totale è stato ridotto di un'unità in seguito alla revisione di un caso), 51.893 a Udine (+78), 22.502 a Pordenone (35), 13.485 a Gorizia (+30) e 1.555 da fuori regione (+5). Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un dietista e 3 infermieri dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. In merito alle strutture residenziali per anziani si registrano 8 contagi tra gli operatori nelle aree di Trieste, Udine e Pordenone e di 19 ospiti nell'area triestina.