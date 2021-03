Covid: 578 casi su quasi 7mila tamponi, balzo di ricoveri ma giù gli isolamenti

Sono 15 i decessi di cui 2 a Trieste, dove si registrano 146 contagi. Una persona in più in terapia intensiva e 32 negli altri reparti. 565 guariti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.972 tamponi molecolari sono stati rilevati 389 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,82%. Sono inoltre 1.990 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 189 casi (9,5%). I decessi registrati sono 15; i ricoveri nelle terapie intensive sono 81 (+1) mentre quelli in altri reparti risultano essere 596 (+32). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.126, con la seguente suddivisione territoriale: 684 a Trieste (+3), 1.607 a Udine (+9), 621 a Pordenone (+1) e 214 a Gorizia (+2). I totalmente guariti sono 69.540 (+565), i clinicamente guariti 2.844, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.468 (-72). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 91.655 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.006 a Trieste (+146), 44.147 a Udine (+304), 18.453 a Pordenone (+72), 11.036 a Gorizia (+ 54) e 1.013 da fuori regione (+2).