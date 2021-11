Covid: 636 nuovi casi, scende di poco il tasso di positività

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 569 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,13% (ieri l’8,72%). Sono inoltre 18.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 67 casi (0,35%, ieri lo 0,38%).

Nella giornata odierna si registrano 3 decessi: un uomo di 96 di Trieste, deceduto in una residenza per anziani, una donna di Pordenone di 86 anni, deceduta all'ospedale, e un uomo di 79 anni di Muggia, deceduto in una residenza per anziani. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 251 (+2). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



I decessi complessivamente ammontano a 3.955, con la seguente suddivisione territoriale: 902 a Trieste (+2), 2.041 a Udine, 700 a Pordenone (+1) e 312 a Gorizia. I totalmente guariti sono 118.250 (+455), i clinicamente guariti 155, mentre le persone in isolamento risultano essere 6.504 (+175).



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 129.143 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di un'unità a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso, nell'ex provincia di Pordenone) con la seguente suddivisione territoriale: 30.026 a Trieste (+224), 56.339 a Udine (+193), 25.055 a Pordenone (+138), 15.941 a Gorizia (+73) e 1.782 da fuori regione (+7).



Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di: un amministrativo, due medici, due infermieri, due operatori socio sanitari e un tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un infermiere e due medici dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; un infermiere e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; un amministrativo e un tecnico dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.



Infine sono stati rilevati 15 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Trieste, Grado e Gradisca d'Isonzo) ed è stata riscontrata la positività di 11 operatori all'interno delle stesse strutture (Trieste, Grado, Gorizia, Fogliano Redipuglia, Palmanova e San Daniele del Friuli).