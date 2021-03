Covid: 991 positivi su quasi 11mila tamponi, nessun decesso a Trieste

Sedici i decessi in Fvg. Il capoluogo giuliano registra 115 contagi in più rispetto ai 170 di ieri. Preoccupano Udine, con 601 contagi in più, e Gorizia con 147. Meno pazienti in terapia intensiva