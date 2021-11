Covid, a Trieste 141 casi su 168. Riccardi: "Previsioni purtroppo confermate"

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.667 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi con unapercentuale di positività dell'8,64% (ieri il 4,1%). Sono inoltre 6.459 i t estrapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,25%, ieri lo 0,21%). Nella giornata odierna si registrano quattro decessi: una donna di 68 anni e un uomo di 80, entrambi di Trieste, in ospedale; una donna di 74 anni di Azzano Decimo all'ospedale di Pordenone; un uomo di 76 anni di Fiume Veneto all'ospedale di Udine. Scendono a 17 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 79 i pazienti ospedalizzati in altri reparti (+4).



Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega allaSalute Riccardo Riccardi.

"A Trieste in particolare - ha rilevato il vicegovernatore – il dato dei contagi continua a rivelarsi alto, con ben 141 sul totale dei 160 nuovi positivi; purtroppo vengono confermate le nostre previsioni di giorni fa".



I decessi complessivamente sono 3.860 con la seguentesuddivisione territoriale: 848 a Trieste (+2), 2.030 a Udine (+1), 685 a Pordenone (+1) e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.294 (+68), i clinicamente guariti 48 e 2.162 le persone in isolamento (+81).



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sonorisultate positive complessivamente 117.460 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di un'unità a seguito di un test positivo relativo alla provincia di Pordenone rimosso dopo la revisione del caso), con la seguente suddivisione territoriale:25.093 a Trieste (+141), 53.347 a Udine (+12), 23.321 a Pordenone (+16), 14.067 a Gorizia e 1.632 da fuori regione.





Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale

sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un infermiere e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un dirigente medico e uno psicologo; all'Ircss Burlo Garofolo di Trieste un'ostetrica.Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani è stato registrato il contagio di un operatore (Trieste).