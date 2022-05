Slovenia: addio al green pass per i dipendenti della sanità

In Slovenia sarà abolito il green pass per i dipendenti degli ospedali e dell'assistenza sociale, così come quello di indossare la mascherina nelle farmacie. Lo ha deciso il Governo della vicina repubblica dopo aver consultato il comitato tecnico scientifico, che ha valutato positivamente l'andamento della pandemia. Continua infatti a diminuire il numero di casi attivi di Covid: ieri sono stati 747 i nuovi casi, con 78 persone ricoverate nei reparti ordinari e 7 in terapia intensiva. Tre i decessi.