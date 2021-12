Covid, l’analisi settimanale: si stabilizzano i contagi, aumentano i decessi

Sono 4399 i contagi registrati nella settimana appena trascorsa in Friuli Venezia Giulia mentre in quella precedente 4246, una crescita relativamente contenuta rispetto al trend di novembre. A Trieste, invece, per la seconda settimana consecutiva la somma di nuovi casi (1530) è inferiore a quella della settimana precedente (1540). Dal 15 al 21 novembre, ricordiamo, i nuovi positivi erano stati 1671.

Tornando ai dati regionali si nota un leggero calo anche per la media giornaliera del tasso di positività nei tamponi molecolari, che passa da 7,95% al 7,86%. Non si può dire altrettanto dei tamponi antigenici rapidi, che dallo 0,39% di positivi salgono allo 0,52%.

Se l’impressione è quella di una progressiva stabilizzazione della curva dei contagi, non è purtroppo così per i decessi: negli ultimi sette giorni, infatti, 46 persone hanno perso la battaglia contro il coronavirus (con un tragico picco di 12 morti venerdì 3 dicembre), la settimana prima 38.

Cifre in aumento anche per quanto riguarda la media giornaliera dei ricoveri nei reparti ordinari che aumenta da 245 a 288, mentre per le terapie intensive diminuisce da 26,5 a 25,3.