Covid, l'effetto vaccini fa crollare i casi nelle case di riposo e negli ospedali

Cominciano ad intravedersi i risultati della prima fase della campagna vaccinale iniziata il 27 dicembre 2020 con il personale sanitario. Il primo evidente effetto è il crollo dei contagi nelle case di riposo e negli ospedali, come emerge dal consueto approfondimento dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia divulgato dal Vicegovernatore Riccardo Riccardi. Nel settore delle residenze per anziani infatti è stato rilevato solo un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre non sono stati rilevati casi di positività tra gli operatori sanitari attivi all'interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), i contagi sono solo tre: un assistente tecnico nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e un medico e un infermiere nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.