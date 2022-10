Covid, Sinagra: "Con la pandemia aumentate le malattie cardiovascolari"

La pandemia da Covid è stata accompagnata da "un aumento delle patologie cardiovascolari". Lo ha confermato il professor Gianfranco Sinagra a margine del convegno 'Incontri in Cardiologia' al Molo IV. Il direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Cardiotoracovascolare di Asugi e della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Trieste ha spiegato che il Covid ha avuto implicazioni sia cliniche che organizzative: "la gente che aveva paura dell’infezione è rimasta lontana dagli ospedali, quindi abbiamo avuto più lunghe latenze alle diagnosi e abbiamo ricoverato pazienti in condizioni più gravi o, come nel caso dell’infarto miocardico acuto, persone che erano ben oltre le 12 ore entro le quali si riescono a garantire il massimo delle cure".

Per quanto riguarda le conseguenze cliniche, ha spiegato il professore, "lo stato infiammatorio esasperato della sindrome Covid ha delle ripercussioni cardiovascolari, ad esempio per la polmonite, che abbassa l’ossigenzaione, e per chi è portatore di una patologia preesistente il muscolo cardiaco si può infiammare. Poi c'è la miocardite nell’ambito del Covid, non legata da un effetto diretto del virus sulla cellula cardiaca ma che è legata ad uno stato infiammatorio pronunciato, la cosiddetta tempesta infiammatoria, che può danneggiare il muscolo cardiaco. Poi ci sono le sequele del Covid che sono dovute a quel recupero più rallentato che ci rende astenici, tachicardici, con uno stato di malessere che può perdurare alcune settimane e che molto più raramente è legato a qualche sequela di danno al cuore che continua a dare segno di sé quando la sindrome anti infiammatoria si è risolta".

Non ultimi, gli effetti dei controlli ritardati sulla salute dei pazienti: "se un soggetto ha fatto le cure con maggiore latenza - ha spiegato Sinagra - ha sperimentato esiti e conseguenze più gravi rispetto a un trattamento precoce. Non dimentichiamo che dal punto di vista organizzativo abbiamo dovuto cancellare i controll i clinici di persone che hanno controlli programmati e quando si dilaziona un controllo, a volte c’è il rischio che si sviluppi una instabilità".