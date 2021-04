Covid in Fvg: sempre meno ricoveri, Trieste è la provincia con più nuovi contagi

Meno pazienti anche in terapia intensiva, otto i decessi di cui uno a Trieste, che conta 94 contagi nelle ultime 24 ore. Ancora in calo gli isolamenti, 257 i guariti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.963 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,45% (ieri 4,48%). Sono inoltre 2.572 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 57 casi (2,22%, ieri l'1,6%). I decessi registrati sono 7 ai quali se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 48 (-3) così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 339 (-5). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.626, con la seguente suddivisione territoriale: 768 a Trieste (+1), 1.929 a Udine (+6), 656 a Pordenone e 273 a Gorizia (+1). I totalmente guariti sono 85.999 (+257), i clinicamente guariti 5.188, mentre le persone in isolamento scendono a 8.515 (-48). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.715 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.096 a Trieste (+94), 49.687 a Udine (+82), 20.146 a Pordenone (+48), 12.637 a Gorizia (+38) e 1.149 da fuori regione (+1).