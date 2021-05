Covid: 76 casi su oltre 7500 tamponi, in calo i ricoveri

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.241 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi, per una percentuale di positività del 1,24%. Sono inoltre 2.427 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi, per una percentuale di positività dello 0,45%. Oggi si registra un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 5 (-1) e anche quelli in altri reparti calano a 38 (-3). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste (+1), 2.007 a Udine (+1), 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.569, i guariti clinici 5.675 e le persone in isolamento scendono a 4.890. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.964 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.190 a Trieste (+23), 50.624 a Udine (+15), 20.932 a Pordenone (+9), 13.020 a Gorizia (+28) e 1.198 da fuori regione (+1).

I dettagli

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra il personale sanitario all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale non sono stati registrati contagi.

Anche per quel che riguarda i rientri dall'estero non sono state rilevate positività; resta invece sotto stretta osservazione - comunica il vicepresidente - la situazione all'interno di una struttura che ospita una comunità di immigrati dove si è registrata una rilevante presenza di contagi che ha già determinato significative misure di quarantena.