Covid: 28 casi su oltre 5500 tamponi, in calo i ricoveri

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,48% (ieri 0,08%). Sono inoltre 1.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,55% (ieri 0,92%). Oggi si registra un decesso pregresso e solo una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 34 (-4). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.008 a Udine (+1), 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.901 (+54), i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 4.706. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.094 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.236 a Trieste (+15), 50.659 a Udine (+6), 20.970 a Pordenone (+6), 13.029 a Gorizia (+1) e 1.200 da fuori regione.

Dettaglio

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, così come nessuna positività è stata registrata tra il personale sanitario all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale è stato rilevato il contagio di un ausiliario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.