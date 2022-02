Covid: 186 casi, aumentano i ricoveri e calano gli isolamenti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 44 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,97% (ieri il 5,15%). Sono inoltre 2.191 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 142 casi (6,48%, ieri il 6,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15 (stabili), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 214 (+4). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (20,43%), seguita da quella 30-39 (13,98%) e da quella 20-29 anni (13,44%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone: una donna di 87 anni di Cormons (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Udine (deceduto in ospedale) e una donna di 83 anni di Udine (deceduta in ospedale). I decessi complessivamente sono pari a 4.776, con la seguente suddivisione territoriale: 1.167 a Trieste, 2.279 a Udine (+2), 910 a Pordenone e 420 a Gorizia (+1). I totalmente guariti sono 284.334(+744), i clinicamente guariti 253, mentre le persone in isolamento calano a 18.583 (+557).

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 308.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 66.556 a Trieste (+34), 127.886 a Udine (+104), 74.552 a Pordenone (+37), 34.701 a Gorizia (+8) e 4.480 da fuori regione (+2). Il totale dei contagi è stato ridotto di un'unità in seguito alla revisione di un caso nell'area di Pordenone.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 2 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 6 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 1 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 2 ospiti e un operatore.