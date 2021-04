Coronavirus: in Fvg 112 casi, ma il dato è parziale

A causa di un blocco del sistema informativo sanitario, il conteggio non è completo. Stabili le terapie intensive, in calo i ricoveri negli altri reparti.

I dati di quest'oggi sull'andamento del contagio da coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono da ritenersi parziali per quanto riguarda il numero dei tamponi eseguiti e dei nuovi positivi a seguito di un blocco del sistema informativo sanitario. Su 4.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,37%. Sono inoltre 587 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (1,7%). I decessi registrati sono 5 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive restano stabili a 32 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 264. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.687, con la seguente suddivisione territoriale: 782 a Trieste, 1.960 a Udine (+4), 661 a Pordenone (+1) e 284 a Gorizia (+1). Nel bollettino odierno, per i motivi sopra descritti, non è disponibile il numero aggiornato dei totalmente guariti. I clinicamente guariti risultano essere 5.359, mentre quelli in isolamento oggi sono 7.832, dati entrambe influenzati dal blocco del sistema informativo sanitario. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.835 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.473 a Trieste (+35), 50.064 a Udine (+39), 20.397 a Pordenone (+19), 12.735 a Gorizia (+15) e 1.166 da fuori regione (+4).