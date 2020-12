Covid: 512 nuovi contagi e 15 decessi, in calo ricoveri e isolamenti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 512 nuovi contagi su 6.648 tamponi molecolari. Inoltre sono stati effettuati 2.405 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. I decessi sono 15, ai quali si aggiungono altri 7 avvenuti dal 30/11 al 21/12 e registrati successivamente. I ricoverati nelle terapie intensive calano a 56 e i ricoveri in altri reparti a 595. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus al test molecolare in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test antigenici. I decessi complessivamente ammontano a 1.499, con la seguente suddivisione territoriale: 428 a Trieste, 672 a Udine, 304 a Pordenone e 95 a Gorizia. I totalmente guariti sono 31.433, i clinicamente guariti 677, mentre le persone in isolamento scendono a 11.624.