Il Covid cancella anche la Fiera di San Nicolò

E' ufficiale: l'edizione 2020 della Fiera di San Nicolò è stata annullata. L'annuncio è stato dato dal Comune di Trieste sulla sua pagina Facebook: "In attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, l'edizione 2020 della Fiera di San Nicolò non si terrà, in quanto tecnicamente non realizzabile".