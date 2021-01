Covid e carceri, presidio davanti al Coroneo

Presidio davanti al Coroneo nel primo pomeriggio di oggi, 23 gennaio: un gruppo di manifestanti - non più di una decina - ha voluto porre l’attenzione sulle problematiche nelle carceri legate alla pandemia. Questa volta nessun cartello ha accompagnato il presidio: solo un ombrellone per proteggersi dalla pioggia e un paio di casse. Presenti anche le forze dell'ordine per garantire la sicurezza.