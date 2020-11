Covid: 29 anziani positivi alla casa di riposo “Senilità Futura”

La situazione nelle case di riposo continua ad essere critica. Ai numerosi casi di positività al CoViD-19 riscontrati in diverse strutture del capoluogo regionale, si aggiunge il focolaio registrato alla residenza per anziani "Senilità Futura". All'interno degli spazi di via Benvenuto Cellini 3 sarebbero 29 i casi di Coronavirus emersi nelle ultime ore.