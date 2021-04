Covid, nuove categorie nel prossimo bando ristori Fvg

Sostegni in arrivo anche per le categorie finora rimaste escluse da ristori. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, annunciando l'arrivo di un nuovo bando. La questione è stata sollevata da Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) che ha chiesto di inserire tra coloro che beneficeranno degli aiuti "i lavoratori dello spettacolo e, in particolare, quelli impegnati nella gestione degli impianti dell'illuminazione, rimasti esclusi dagli ultimi provvedimenti". Bini ha quindi evidenziato che "stiamo completando il quarto bando specifico e venerdì porterò la delibera in Giunta, poi ci confronteremo anche in Commissione. Abbiamo raccolto tutte le istanze presentate - ha aggiunto - e posso anticipare che troveranno soddisfazione svariati codici rimasti esclusi dal terzo bando. Compresi i cosiddetti autonomi, cioè i possessori di partite iva non iscritti alle Camere di commercio".