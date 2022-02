Nuova arma contro il Covid: arriva il primo "cocktail di anticorpi" preventivo firmato Astrazeneca

La comunicazione del ministero alle regioni conferma che è previsto da domani 18 febbraio l'arrivo in Italia di Evusheld, un nuovo anticorpo monoclonale per il Covid-19, "che verrà consegnato alle regioni entro la fine del mese”. Come spiega un articolo di Today, a renderlo noto è la Regione Liguria precisando che secondo Alisa, l'azienda sanitaria regionale, si tratta di un farmaco da affiancare al vaccino e da utilizzare in profilassi pre-esposizione del coronavirus negli adulti e nei soggetti pediatrici di età superiore ai 12 anni o di peso superiore ai 40 chili. Il farmaco, spiegano ancora dall'azienda, è indicato per i pazienti che hanno una compromissione immunitaria da moderata a grave o che ricevono trattamenti immunosoppressivi e che potrebbero non avere una adeguata risposta immunitaria alla vaccinazione oppure per i pazienti per i quali la vaccinazione non è raccomandata per reazioni avverse ai componenti.

Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda Novavax: secondo quanto comunicato dalla Struttura commissariale al momento non risultano nuove date di consegna. Evusheld di AstraZeneca A dicembre la Food and Drug Administration statunitense ha rilasciato un'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) per Evusheld di AstraZeneca (tixagevimab co-confezionato con cilgavimab e somministrato insieme) per la profilassi pre-esposizione (prevenzione) di COVID-19 in alcuni adulti e individui pediatrici dai 12 anni in su con un peso di almeno 40 chilogrammi. Si aggiunge così un altro elemento all’armamentario dei farmaci a disposizione per la lotta contro il Covid.

Evusheld è stato pensato per un utilizzo di tipo preventivo e contiene una combinazione di due anticorpi monoclonali a lunga durata d'azione (Laab), creati in laboratorio e pensati per restare nel corpo per mesi, in modo da contenere il virus in caso di contagio. I due anticorpi monoclonali di cui è composto, si spiega nel sito dell'Aifa, sono tixagevimab e cilgavimab. "Poiché gli anticorpi si legano a diverse parti della proteina, il loro utilizzo in associazione può essere più efficace rispetto all'uso in monoterapia" spiega l'Aifa. Si tratta di una buona notizia dopo che con l'arrivo di Omicron due tipologie di monoclonali (Lilly e Roche-Regeneron) precedentemente in uso, si sono dimostrate non funzionanti contro la nuova variante del virus.