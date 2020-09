Studente positivo al Nautico: una classe e otto insegnanti in quarantena

Un caso di Covid 19 all'istituto Nautico di Trieste: si tratta di uno studente di una prima classe, residente a Gorizia che è risultato positivo al tampone e ora una classe di diciotto ragazzi è in isolamento fiduciario, così come otto insegnanti. Lo studente è stato individuato attraverso un tracciamento e si trova in buone condizioni di salute in quanto asintomatico. L'intera famiglia del ragazzo è risultata positiva. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 57 nuovi casi, di cui 12 a Gorizia e 8 a Trieste.

